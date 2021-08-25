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Korkunç kaza! Aracın motoru yerinden fırladı

25.08.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kontrolden çıkan araç reflüjdeki ağaçları biçti. Bu esnada arabanın motoru yerinden fırlayarak 50 metre ileriye fırladı. Araçtaki 2 kişi yaralı olarak çıkarılırken emniyet kemeri yerinde toka takılı olması dikkatlerden kaçmadı.

Korkunç kaza! Aracın motoru yerinden fırladı

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hasan Ali K. idaresinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları biçti. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru yerinden çıkarak 50 metre ileriye fırlarken, çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

YARALILARI EKİPLER ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücü ve yolcu konumundaki kişiyi çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri kontrol amaçlı araçta inceleme gerçekleştirirken, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı. Araç bir süre sonra çekici yardımıyla çekilirken, yolda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

EMNİYET KEMERİ YERİNE TOKA TAKILMIŞ

Öte yandan, aracın içinde emniyet kemerinin takılması gereken yere toka takıldığı görüldü. Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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