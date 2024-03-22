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Korkunç kaza! Arkadan gelenler duramayıp vurdu, ortalık savaş alanına döndü: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

22.03.2024 07:54
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İzmir'de gece saatlerinde korkunç anlar yaşandı! Maddi hasarlı kazanın raporunu tutmak için araçtan inen sürücüler ve yardıma gelen vatandaşlara arkadan gelen bir araç çarptı. Çok sayıda aracın kazaya karıştığı olayda baba ve oğlu hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Korkunç kaza! Arkadan gelenler duramayıp vurdu, ortalık savaş alanına döndü: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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DURAMAYINCA...

Kaza saat 23.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Santral Durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddenin sol şeridinde meydana gelen maddi hasarlı kazaya karışan 34 KD 5068 ve 35 ARZ 499 plakalı araç sürücüleri A.K. (31) ve E.C.İ. (27), kaza raporu tutmak üzere araçlarından indi. Bu esnada Menemen istikametinden Karşıyaka yönüne seyir halinde olan A.E.’nin kullandığı 35 KA 8817 plakalı otomobil, önündeki 35 CDP 15 otomobil ile kaza için yardıma gelen 35 KE 8835 otomobile ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S’ye çarparak durabildi.

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SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Meydana gelen korkunç kazanın ardından daha önceki kaza için yardıma gelen ve 35 KE 8835 plakalı araçtan çıkan İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen (58) yola savruldu. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kazada yaralanan A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S., ve A.E. çevre hastanelere sevk edildi.

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İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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