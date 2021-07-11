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  4. Korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı

Korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı

11.07.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü S.E.S. ağır yaralandı, eşi A.D.S. hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Bariyerlere çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı

Kaza, öğlen saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Çiftlik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Niğde istikametine seyir halinde olan S.E.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

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EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan S.E.S. ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yanındaki eşi A.D.S.’nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedaviye alınan S.E.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde
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