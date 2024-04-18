Korkunç kaza kamerada! Belediye işçisi feci şekilde can verdi

Feci kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler bölümünde ilaçlama yapan Gürkan Gençer, öğle izninde markete gitmek için yolun karşısına geçti. Marketten dönüşe geçen Gençer'e, Özgür K. (46) kontrolündeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gençer, yaklaşık 10 metre havaya savruldu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Gençer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

'KAZA SONRASI EŞİNİ SAKİNLEŞTİRDİ'

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridine alarak, çalışma gerçekleştirdi. Kazada otomobilin sol ön çamurluk ve ön camının hasar aldığı görüldü. Kaza anında araçta bulunan otomobil sürücüsünün eşi Esra K. (44) ise küçük çaplı yaralandı.

Kazanın ardından büyük korku ve panik yaşayan Esra K.'yı, eşi Özgür K. teselli ederek sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü ve eşi, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Gençer'in mesai arkadaşları, gözyaşı döktü. Mesai arkadaşları tarafından bulunan Gençer'in ayakkabıları ise hemen yanıbaşına konuldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gençer'in kişisel eşyaları mesai arkadaşlarına verildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde karşıya geçmek için yola inen Gençer'e otomobilin çarptığı ve havaya savrulduğu görüldü.

Otomobil ise çarpmanın ardından yaklaşık 30 metre ileride durdu. Bu sırada otomobilden inen sürücünün yerde yatan Gençer'in yanına koşması görüntülere yansıdı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





