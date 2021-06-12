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  4. Korkunç kaza! Takla atan araç eve çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! Takla atan araç eve çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

12.06.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, taklalar attıktan sonra bir eve çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan ve meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan Süleyman E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Takla atan araç eve çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, İslahiye-Hatay yolu Kırıkçalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hatay’da Uzman Çavuş olarak görev yapan Kadir Ç.'nin (26) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Araç daha sonra savrularak yol kenarında bulunan bir eve çarptıktan sonra durabildi.

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YANINDAKİ ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Süleyman E. (36) kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ağır yaralanan sürücü Uzman Çavuş Kadir Ç. ise Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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