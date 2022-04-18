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Korkunç kazada Ata Yahşi hayatını kaybetti! Yürekleri burkan detay

18.04.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki Ata Yahşi hayatını kaybetti. Yahşi'nin milli atlet olduğu öğrenilirken Mersin'de düzenlenen "2022 Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası" müsabakalarından İzmir'e döndüğü öğrenildi.

Korkunç kazada Ata Yahşi hayatını kaybetti! Yürekleri burkan detay

Manisa Kula'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir kamyonet, TIR'a arkadan çarpmış ve 24 yaşındaki Ata Yahşi hayatını kaybetmişti. Yahşi'nin milli atlet olduğu ve Mersin'de düzenlenen "Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası" müsabakalarından memleketi İzmir'e dönüş yaptığı öğrenildi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi Kovukdere rampalarında sabah saat 06.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Onur C. (32) idaresindeki kamyonet, aynı yönde seyreden E.A. (54) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Ata Yahşi (24) ağır yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Salihli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Yahşi, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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MİLLİ ATLET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sabah saatlerinde meydana gelen kazanın detayları da yürekleri burktu. Eski milli atlet olan Adnan ve Arzı Yahşi çiftinin oğulları olduğu öğrenilen milli atlet Ata Yahşi ve aynı kazada hafif yaralanan Onur C.'nin, Mersin'de düzenlenen "2022 Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası" müsabakalarından İzmir'e döndüğü öğrenildi.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTU

Kazada yaşamını yitiren milli atlet Ata Yahşi'nin, babası ve annesi gibi çeşitli kategorilerde başarısı olmuş ve 2014 yılında düzenlenen 2012 Triatlon Dünya Kupası'nda 16-19 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu.

Öte yandan elim kazada yaşamını yitiren milli atlet Ata Yahşi'nin cenaze töreni de belli oldu. Yahşi'nin cenazesi, İzmir'in merkez ilçesi Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Menderes Küner Köyü mezarlığına defnedilecek.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Meydana gelen trafik kazası ile ilgili Türkiye Triatlon Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarından da yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Triatlon Sporcusu, Triatlon Birinci Kademe Antrenörü, Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Adnan Yahşi'nin oğlu Ata Yahşi'yi, Yenişehir Triatlonu dönüşü bir trafik kazası sonucu genç yaşta kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan bir başka sporcumuz Onur Calp'e acil şifalar dileriz" denildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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