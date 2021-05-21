HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç olay! 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü, eşi aranıyor

Korkunç olay! 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü, eşi aranıyor

21.05.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 3 çocuk annesi Birgül Ç. (40) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak eşi Yıldıray Ç.'yi (42) arıyor.

Korkunç olay! 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü, eşi aranıyor

Olay, turistik Altınova Mahallesi'nde belediye evlerinde meydana geldi. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Ç., sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarmanın cinayet şüphelisi olarak Birgül Ç.'nin eşi Yıldıray Ç.'yi aradığı bildirildi.

02

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Kaza yapan gençten şaşkına çeviren sözlerKaza yapan gençten şaşkına çeviren sözler
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

İlçede giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

Organize suç örgütlerine operasyon! 171 kişi hakkında gözaltı kararı

Organize suç örgütlerine operasyon! 171 kişi hakkında gözaltı kararı

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.