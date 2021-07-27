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Korkunç olay! Apartman boşluğunda komşularının cesedini buldular

27.07.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri genç komşularının cansız bedeniyle karşılaştı.

Korkunç olay! Apartman boşluğunda komşularının cesedini buldular

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Akgül Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu yöneticiye söyledi. Apartman yöneticisi Halit Zeynel Can ile apartman sakinleri kalorifer dairesinin havalandırma boşluğunda ceset görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yaptıktan sonra savcılığa haber verdi. Yapılan inceleme sonunda cesedin aynı apartmanda oturan 24 yaşındaki Mustafa B.’ye ait olduğu tespit edildi.

Apartman yöneticisi Halit Zeynel Can, "Komşular apartmandan koku geldiğini söylediler. Ben de iş çıkışı bakalım dedim. Eve geldim komşularla kalorifer dairesine indik, kokular geliyordu. Havalandırma boşluğunda insan cesedi gördük, hemen polise haber verdik" dedi.

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"CUMARTESİ BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"

Yöneticinin eşi Seval Can ise, "Komşumuz Cumartesi günü bir gürültü duyduğunu söyledi, biz de bağdaydık, bugün geldik bu manzarayla karşılaştık" diye konuştu.

Komşu Zehra Akdeniz ise, "Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında gezmeye gidiyorduk. Bir gürültü duyduk. Komşumuza mesaj gönderdim ve olayı anlattım" dedi.

Mahalle sakinlerinin belirttiklerine göre olayın 24 Temmuz Cumartesi günü meydana geldiği tahmin ediliyor.

Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Manisa
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