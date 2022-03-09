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Korkunç olay! Erkek olmadığı için yeni doğan kızını öldürdü

09.03.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, yeni doğan kız çocuğunu erkek olmadığı gerekçesiyle öldürdü. Olay, sosyal medyada infial yarattı.

Korkunç olay! Erkek olmadığı için yeni doğan kızını öldürdü

Pakistan Pencap'ta erkek olmadığı gerekçesiyle bir kişi, yeni doğan kız çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Olay sosyal medyada infial yaratırken, çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor.

7 GÜNLÜK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Yerel basındaki haberlere göre, Mianvali şehrinde gerçekleşen olayda Şahzaib Han isimli baba, erkek çocuk istediği gerekçesiyle 7 günlük kızını silahla vurarak öldürdü.

Polis ekipleri, 7 günlük bebeğin olay yerinde öldüğünü ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medyada çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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Pakistan
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