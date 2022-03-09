Korkunç olay! Erkek olmadığı için yeni doğan kızını öldürdü

Pakistan Pencap'ta erkek olmadığı gerekçesiyle bir kişi, yeni doğan kız çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Olay sosyal medyada infial yaratırken, çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Mianvali şehrinde gerçekleşen olayda Şahzaib Han isimli baba, erkek çocuk istediği gerekçesiyle 7 günlük kızını silahla vurarak öldürdü.
Polis ekipleri, 7 günlük bebeğin olay yerinde öldüğünü ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Sosyal medyada çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.
Kaynak: AA
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