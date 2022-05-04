Korkunç olay! Eşinin boğazını sıkarak öldürmek istedi

Çorum'da korkunç bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Nusret Ö. bilinmeyen nedenle evde tartıştığı eşi Eda Ö.’yü boğarak öldürmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu belirtilirken olay sonrası kaçan Nusret Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nusret Ö., bilinmeyen nedenle evde tartıştığı eşi Eda Ö’yü boğarak öldürmek istedi. Boğazını sıktığı eşinin kendinden geçmesi üzerine Nusret Ö., evden ayrıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp eve giren ekipler, hareketsiz halde yatan kadını, ilk müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Eda Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Nusret Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polise ifade vermediği belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

(DHA)

