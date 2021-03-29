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Korkunç olay! Genç kızı beyzbol sopasıyla darp etti

29.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Karşıyaka'da kız arkadaşı Zeynep Ç.'yi , sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle beyzbol sopasıyla darp ettiği öne sürülen Berk Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili konuşan genç kız, yaşadığı dehşeti anlattı.

Korkunç olay! Genç kızı beyzbol sopasıyla darp etti

Olay, geçen salı günü, Nergis Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İzmir'de bir kafeteryada ‘Barista’ olarak çalışan Zeynep Ç. ile aynı işyerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. arasında geçen 23 Mart'ta Nergis mahallesinde birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. İddiaya göre Berk Ö., Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp, evdeki beyzbol sopası ile vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu aldı. Ardından polise giden Zeynep Ç., Berk Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hakkında bir başka suçtan da arama kararı bulunan Berk Ö.yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen cuma günü adliyeye sevk edilen Berk Ö., tutuklandı.

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'PES' DEDİRTEN İFADE: KIZINI DÖVDÜM AMA ÖNCE NEDENİNİ BİR SOR

Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., "Koluma, göğsüme, bacaklarıma, belime beyzbol sopasıyla vurarak, 4-5 saat boyunca beni darp etti. Çok korktum, hala kendime gelmeye çalışıyorum. Hastaneden çıkar çıkmaz direkt İstanbul'a, ailemin yanına geldim. Ben yoldayken annemi arayıp, 'Kızını dövdüm, ama önce nedenini bir sor, ben haklıydım' tarzında şeyler söylemiş. Umarım hak ettiği cezayı bulur" dedi.

Kaynak: DHA

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