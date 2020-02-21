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  4. Korkunç olay kameralara böyle yansıdı!

Korkunç olay kameralara böyle yansıdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

ABD'de bir sporcunun başına oldukça talihsiz bir kaza geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Utah'daki Brigham Young Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Zac McWhorter sporla yakından ilgiliydi.

Sırıkla atlama yapan genç atlet bariyeri aşıp yere inişini tamamlarken atladığı sırık genç adamın kasığına girdi.

12 milyondan fazla kez sosyal medyada izlenen video neticesinde McWhorter kısa süreli şöhrete kavuştu.

Olayın ardından kasığına 18 dikiş atıldığını söyleyen genç atlet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'gelecekteki çocuklarım huzur içinde uyusun' yazdı.

Babası ürolog olan adam hemen hastaneye kaldırıldı. Müdahalenin ardından genç adamın yakında sağlığına kavuşacağı öğrenildi.

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