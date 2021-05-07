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Korkunç olay! Kocasını öldürüp 10 parçaya bölmüş

07.05.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de 26 gündür haber alınamayan iki çocuk babasının cesedinin parçalanmış halde evinin foseptik çukurundan çıkmasının ardından jandarmanın yaptığı soruşturmada katil zanlısı eşi çıktı. Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Reyhan B.’nin, kocasını 10 parçaya böldükten sonra foseptiğe attığı öğrenildi.

Korkunç olay! Kocasını öldürüp 10 parçaya bölmüş

Olay, dün sabah Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, 26 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz B.’in babası Fikri B., bahçeden kötü kokular gelmesi üzerine üzerine tuvaletin arka kısmında bulunan foseptik çukurunun tahtasını kaldırdı. Tahtayı kaldırdığında çukurdaki giderde ayak ve ceset parçaları gören baba, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye İlçe Jandarma Kotumanlığından çok sayıda ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timi gönderildi. Ceset parçaları foseptikten çıkarılarak otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan olay yeri inceleme sonrasında cesedin kayıp olarak aranan Yılmaz B.’ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, şüpheli olarak Yılmaz B.’nin eşi Reyhan B.’yi (31) gözaltına aldı.

UYURKEN TAŞLA ÖLDÜRÜP 10 PARÇAYA BÖLMÜŞ

Cesedin bulunmasının hemen ardından kısa bir araştırma yapan jandarma ekipleri cinayet şüphelisi olarak Yılmaz B.’nin eşi Reyhan B.’yi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlı kadın, bugün güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcıda ifade veren ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli kadın, kocasını planlayarak kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNGOL

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Şüpheli kadının, olay günü öğle saatlerinde çocuklar evde yokken kıskandığı için kocası uyurken kafasını taşla ezerek öldürdüğünü, cesedi de yok etmek için 10 parçaya bölüp evlerinin dışında bulunan tuvaletin foseptik çukuruna attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan Reyhan B.'nin köyde çevresindekilere kocasının "Bugün ben çök kötü bir şey işledim, beni öldürebilirler" diyerek o gün salonda uyuduğunu ve sabahında evde olmadığını anlattığı, daha sonra da, "Bana yurt dışına gideceğim demişti, yurt dışına gitti, yakında haberi gelir" dediğini söylediği alınan bilgiler arasında yer aldı.
Cinayete kurban giden kocanın cenazesinin köyünde toprağa verildiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bingöl

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