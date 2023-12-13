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  4. Korkunç olay! Silahla oynuyordu... Kendini vurdu

Korkunç olay! Silahla oynuyordu... Kendini vurdu

13.12.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde 23 yaşındaki genç silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Silahla oynuyordu... Kendini vurdu

Korkunç olay, Polatlı Yenimahalle Alper Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Kudret Akyar isimli genç pompalı tüfekle oynadığı sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan Kudret Akyar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Akyar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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