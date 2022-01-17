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  4. Korkunç olay! Stajyer avukat 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Korkunç olay! Stajyer avukat 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

17.01.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Adapazarı'nda 31 yaşındaki stajyer avukat Cem Sarı, iş merkezinin 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Sakarya Barosu sosyal medya hesabından Cem Sarı için başsağlığı mesajı yayınlarken genç avukatın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Korkunç olay! Stajyer avukat 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Sakarya'da korkunç bir olay yaşandı. Adapazarı ilçesinde 31 yaşındaki stajyer avukat Cem Sarı, bulunduğu iş merkezinin 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Sarı'nın düşme anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Cem Sarı, iş merkezinin 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Bölgeye giden polis ekiplerince yapılan incelemelerde Sarı’nın stajyer avukat olduğu tespit edildi. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Sakarya’da bir avukatın yanında staj yaptığı öğrenilen Sarı’nın cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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SAKARYA BAROSUNDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, stajyer avukatın ölümü sonrasında Sakarya Barosu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, “Stajyer avukatımız Cem Sarı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı’nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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Sakarya Adapazarı
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