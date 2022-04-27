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  4. Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

27.04.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayvan foseptiğindeki tahtaları sökmek için çukura giren 4 arkadaş hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazının 4 kişiyi zehirlediğinden şüpheleniliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde hayvan foseptiği çukuruna giren ve metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

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METAN GAZI ŞÜPHESİ

Olay, akşam saatlerinde Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikteki 4 kişi hayvan foseptiği çukurundaki tahtaları sökmek istedi. Çukura giren İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçin ve Tuncay Altındal bir süre sonra rahatsızlandı. İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı. Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Muğla
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