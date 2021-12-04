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Korkunç olay! Tuvalete otururken yılan tarafından ısırılan kadın öldü

04.12.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'da bir kadın, tuvalette otururken zehirli bir yılanın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti. Nijerya Hava Kuvvetleri için çalışan ve Lance Onbaşı Ogah Bercy olarak tanımlanan kadınının hastaneye gittiği ancak ailenin iddiasına göre zehir önleyici aşının geç yapılması nedeniyle öldüğü belirtildi.

Korkunç olay! Tuvalete otururken yılan tarafından ısırılan kadın öldü

Nijerya Hava Kuvvetleri İstihbarat Teşkilatı üyesi olan Ogah Bercy evindeki tuvalette yılan sokması sonrası öldü. Oturmadan önce klozeti kontrol etmeden oturan kadının ısırılmadan sonra çocuklarını komşusuna bıraktığı kaydedildi.

Ancak kadının hastanedeki yapılacak olan tedavilerin gecikmesi sonucu öldüğü öne sürüldü.

İHMAL İDDİASI

Mağdurun kız kardeşi, Aşının hemen yapılmaması dışında, verilen ilaçların da güncelliğini yitirdiğini öğrendim. Eşi başka bir hastaneye sevk edilmesini istedi ancak hastane buna izin vermedi'' şeklinde konuştu.

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Yılanın türü henüz doğrulanmazken vücudunun yılanın ısırdığı kısmı özellikle hassas olduğu için sorunun daha da kötüleştiğini ve bunun ölümüne katkıda bulunan bir faktör olduğu söylendi.

EN ÖLÜMCÜL TÜRLERDEN BİRİ

Olay sonrası dev sürüngenin tuvaletten çıkartıldığı anlar kaydedilirken kadının siyah boyunlu tüküren bir kobra tarafından ısırıldığı belirtiliyor. Bu türün Nijerya'daki en ölümcül türlerden biri olduğu uzunluğunun ise 2 metreyi bulduğu kaydedildi.

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YILAN ISIRIĞINDAN BİNLERCE KİŞİ ÖLÜYOR

Yılan ısırıkları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ihmal edilen bir tropikal hastalık olarak kabul ediliyor. Her yıl tahminen 5,4 milyon insan ısırılıyor ve 81.000 ila 138.000 arasında ölüm meydana geliyor. Öte yandan yılan ısırıkları Nijerya'da büyük bir halk sağlığı sorunu. Eylül ayında, Uluslararası Yılan Isırığı Farkındalık Günü'nde, Sağlık Bakanı Adeleke Olorunnimbe Mamora, Nijerya'da her yıl 20.000'e kadar insanın ısırıldığını ve bunun yaklaşık 2.000 ölüm ve 2.000 ampütasyona yol açtığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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