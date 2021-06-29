Korkunç olay! Üçüncü kez evlenmek isteyen eşinin penisini kesti, cesedin başında dua etti

India Today'in bildirdiğine göre, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Muzaffarnagar şehrinde bir din adamı olan 57 yaşındaki Maulvi Vakil'in eşi Hazra tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

Habere göre, eş polislere tüyler ürpertici saldırıyı kocası uyurken gerçekleştirdiğini, üçüncü bir kadınla daha evlenmesine sıcak bakmadığını söyledi.

''TEK YOL HADIM ETMEKTİ''

Onun tekrar evlenmesini engellemenin tek yolunun onu hadım etmek olduğuna inandığını söyleyen kadın, kan kaybından ölen kocasının başında dua etmeyi de ihmal etmedi. Çevredeki bir köylü tarafından polise şikayet edilen edilen Hintli kadın tutuklandı.



