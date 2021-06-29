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Korkunç olay! Üçüncü kez evlenmek isteyen eşinin penisini kesti, cesedin başında dua etti

29.06.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Muzaffarnagar kentindeki bir din adamının üçüncü kez evlenme isteği ikinci eşi çileden çıkardı. Öfkeli eş, Maulvi Vakil Ahmed adındaki kocasının penisini kesti. Adam kan kaybından ölürken, katil eş cesedin başında dua etti.

Korkunç olay! Üçüncü kez evlenmek isteyen eşinin penisini kesti, cesedin başında dua etti

India Today'in bildirdiğine göre, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Muzaffarnagar şehrinde bir din adamı olan 57 yaşındaki Maulvi Vakil'in eşi Hazra tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

Habere göre, eş polislere tüyler ürpertici saldırıyı kocası uyurken gerçekleştirdiğini, üçüncü bir kadınla daha evlenmesine sıcak bakmadığını söyledi.

''TEK YOL HADIM ETMEKTİ''

Onun tekrar evlenmesini engellemenin tek yolunun onu hadım etmek olduğuna inandığını söyleyen kadın, kan kaybından ölen kocasının başında dua etmeyi de ihmal etmedi. Çevredeki bir köylü tarafından polise şikayet edilen edilen Hintli kadın tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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