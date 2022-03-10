HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç olay! Üniversite öğrencisi ağaca asılı halde ölü bulundu

Korkunç olay! Üniversite öğrencisi ağaca asılı halde ölü bulundu

10.03.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde okuyan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz'in ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu. Akdeniz'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! Üniversite öğrencisi ağaca asılı halde ölü bulundu

Kocaeli'nde günlerdir haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz'den kahreden haber geldi. Akdeniz'in ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu. Akdeniz'in cansız bedeni morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLESİ DENİZLİ'DEN KOCAELİ'NE GELDİ

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz'den, geçen pazartesi akşam saatlerinde yaşadığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine ailesine haber verildi. Denizli'de yaşayan baba Erdal Akdeniz, Kocaeli'ne gelerek polise başvurdu. En son görüldüğü yer olan Çayırköy bölgesinde çalışma başlatan jandarma, gidebileceği farklı adreslerde aramalarını sürdürdü. Aramaların 3'üncü gününde Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, en son görüldüğü yer olan öğrenci yurdundan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Çayırköy bölgesindeki ağaçlık alanda bir ağaca asılı halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Akdeniz’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'
Ayçiçek yağı taşıyan gemiler yolda! İşte gelecekleri tarihAyçiçek yağı taşıyan gemiler yolda! İşte gelecekleri tarih
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Sırf bunu söylemek için cenazesine gitti, camiden çıkartıldı

Sırf bunu söylemek için cenazesine gitti, camiden çıkartıldı

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Savaş bölgesinde olağanüstü görüntüler!

Savaş bölgesinde olağanüstü görüntüler!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Son dakika! Vali duyurdu, İstanbul'da idari izin uzatıldı

Son dakika! Vali duyurdu, İstanbul'da idari izin uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.