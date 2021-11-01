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Korkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptı

01.11.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün kaza anı kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında meydana geldi.

OLAY YERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Yol üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.’nın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HIZ YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti. Motosiklet sürücüsü Vedat A.’nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

(İHA)

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trafik kazası
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