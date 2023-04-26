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  4. Korkunç! Ölüm böyle geldi: Saniye saniye görüntülendi

Korkunç! Ölüm böyle geldi: Saniye saniye görüntülendi

26.04.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ayakta kraker atıştırırken eceli gelen adamın son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre, 55 yaşındaki Cihan T. isimli bir kişi akşam saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir bankonun önüne yaslanarak kraker yiyordu. Yaslandığı bankodan ayrılırken arkasına dönüp ağzına kraker atan adam bir anda yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık görevlileri kalbi duran Cihan T.'ye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Ambulansa alınan adam bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, 55 yaşındaki adamın fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Cihan T.'nin evsiz olduğu ve otobüs terminalinde bankların üzerinde yatıp kalktığı öğrenildi.

(İHA)

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