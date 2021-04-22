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Korkunç takip! Kendisini takip eden ayıdan konuşarak kaçtı

22.04.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Wyoming eyaletinde yürüyüş yaparken karşısına çıkan ayıdan kaçmak yerine, konuşmayı tercih eden adam viral oldu. Korkunç karşılaşmanın videosunu yayınlayan Evan Matthews görüntülerde ayıya, "Aç olman umurumda değil. Ben senin yemeğin değilim" diyor.

Korkunç takip! Kendisini takip eden ayıdan konuşarak kaçtı

ABD'nin Wyoming eyaletindeki Grand Teton Ulusal Parkı'nda yürüyüşe çıkan genç adamın aç ayı ile konuşması viral oldu.

Elinde her ihtimale karşı hayvanı püskürtebilecek bir sprey bulunsa da o 3 dakika boyunca ayı ile yol aldı. Yavaş ama korkutucu kovalamayı videoya çeken Evan Matthews, ayıya "Hey, hayır, geri çekil! Aç olman umurumda değil. Ben senin yemeğin değilim'' diye sesleniyor.

Tabii onun bu ikazları ayı tarafından dikkate alınmıyor ve ürperten bir takip başlıyor. Ormandan parkura kadar inen ayıya sık sık seslenen Evan, ''Tabii, istersen yürüyebiliriz ama daha fazla yaklaşma" diyor.

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800 METRE TAKİP ETTİ

Bunun üzerine yaklaşık 800 metre boyunca koşucuyu takip eden ayı bir noktada durarak ormana geri dönüyor. Matthews, karşılaşmanın epey heyecanlı olduğunu söyleyerek, ''Ona insan olduğumu göstermeye çalıştım. Beni bir hayvanla karıştırmasına izin vermedim'' dedi.


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