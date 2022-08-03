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Korkunç! Tekirdağ'da yüklerin arasından ceset çıktı

03.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da meydana gelen olayda kağıt balyalar arasında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişinin cesediyle karşılaşıldı. Yükün boşaltılması sırasında cesedi bulunan kişinin cenazesi savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korkunç! Tekirdağ'da yüklerin arasından ceset çıktı

Olay, Ergene ilçesi Kırkgöz yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara’dan yüklenen hurda kağıt balyalar, TIR vasıtasıyla Ergene ilçesindeki bir fabrikaya getirildi. Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek şahısla karşılaşıldı.

MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık birimi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyetteki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından ölen şahsın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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