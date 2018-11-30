HABER

'Korkusuz Kız'dan korktular!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

ABD'de borsanın kalbi Wall Street'in sembolü bronz boğa heykelinin karşısına geçen sene Dünya Kadınlar Günü'nde yerleştirilen 'Korkusuz Kız' heykelinin yeri değiştiriliyor.

'Korkusuz Kız'dan korktular!

Sputnik'in haberine göre çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine ve kadın yönetici sayısının azlığına dikkat çekmek amacıyla dikilen 'Korkusuz Kız' heykeli, birkaç blok aşağıda bulunan New York Menkul Kıymetler Borsası'nın karşına koyulacak.

Kristen Visbal'ın imzasını taşıyan heykelin kaldırıldığı yere 'Korkusuz Kız'ın ayak izleri bulunan ve taşındığı bilgisini veren bir plaka yerleştirildi.

Heykelin taşınma nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

'BRONZ BOĞA HEYKELİNİN SANATSAL MESAJINI BOZUYOR'

Bronz boğa heykelinin yaratıcısı Arturo Di Modica, geçen sene, 'Korkusuz Kız'ın kendi eserinin sanatsal mesajını bozduğunu ve telif hakkının ihlal edildiğini söyleyerek kaldırılmasını istemişti.
ABD'li heykeltraş Alex Gardega ise Modica ile dayanışma adına yaptığı 'işeyen köpek' heykelini Korkusuz Kız'ın ayağının dibine bırakmış ve 3 saat sonra kaldırmıştı.

BOĞA İÇİN DE İZİN ALINMAMIŞTI

İtalyan asıllı heykeltraş Arturo Di Modica, 'Charging Bull' (Saldıran Boğa) adlı eserini ABD'de New York borsasının 1987'deki çöküşünün ardından yapmıştı. New York borsasının önüne bir gece vakti izinsiz olarak konulan 'korsan' heykel önce kaldırılmış, daha sonra New Yorkluların talebiyle, Wall Street'in Finans Bölgesi'nde bugün bulunduğu yere getirilmişti.
Korkusuz Kız heykelinin yapımı için gereken masrafları dünyanın en büyük şirketi olan State Street Global Advisors (SSGA) üstlenmişti.

PARTNERİnanması güç ama bu fotoğraf tamamen gerçek!İnanması güç ama bu fotoğraf tamamen gerçek!
Çinliler ABD’de Eğitime Yatırım Gözüyle BakıyorÇinliler ABD’de Eğitime Yatırım Gözüyle Bakıyor
Fransa ve Almanya Arasında BM Güvenlik Konseyi GerilimiFransa ve Almanya Arasında BM Güvenlik Konseyi Gerilimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
korkusuz kız walll street ABD Borsa heykel dünya kadınlar günü Kristen Visbal

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada!

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Abcde' isimli 5 yaşındaki kızın adıyla dalga geçen personel özür diledi

5 yaşındaki kıza 'Abcde' adını koydular

42 yıl boyunca ayakkabı ve ağaç kabuklarını yiyerek hayatta kaldılar

42 yıl boyunca ayakkabılarını yiyerek hayatta kaldılar

Erkekler için yeni bir doğum kontrol yöntemi

Erkekler için yeni bir doğum kontrol yöntemi

Ülkeyi sarsan olay! Turistleri sarhoş edip...

Gece kulübünde skandal! Turistleri sarhoş edip…

Korkunç manzara! 51 balina daha kıyıya vurdu

Korkunç manzara! 51 balina daha kıyıya vurdu

Binlerce öğrenci aynı anda okulu kırdı! İşte nedeni

Binlerce öğrenci aynı anda okulu kırdı! İşte nedeni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.