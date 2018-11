'Korkusuz Kız'dan korktular!

Sputnik'in haberine göre çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine ve kadın yönetici sayısının azlığına dikkat çekmek amacıyla dikilen 'Korkusuz Kız' heykeli, birkaç blok aşağıda bulunan New York Menkul Kıymetler Borsası'nın karşına koyulacak.

Kristen Visbal'ın imzasını taşıyan heykelin kaldırıldığı yere 'Korkusuz Kız'ın ayak izleri bulunan ve taşındığı bilgisini veren bir plaka yerleştirildi.

Heykelin taşınma nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

'BRONZ BOĞA HEYKELİNİN SANATSAL MESAJINI BOZUYOR'

Bronz boğa heykelinin yaratıcısı Arturo Di Modica, geçen sene, 'Korkusuz Kız'ın kendi eserinin sanatsal mesajını bozduğunu ve telif hakkının ihlal edildiğini söyleyerek kaldırılmasını istemişti.

ABD'li heykeltraş Alex Gardega ise Modica ile dayanışma adına yaptığı 'işeyen köpek' heykelini Korkusuz Kız'ın ayağının dibine bırakmış ve 3 saat sonra kaldırmıştı.

BOĞA İÇİN DE İZİN ALINMAMIŞTI

İtalyan asıllı heykeltraş Arturo Di Modica, 'Charging Bull' (Saldıran Boğa) adlı eserini ABD'de New York borsasının 1987'deki çöküşünün ardından yapmıştı. New York borsasının önüne bir gece vakti izinsiz olarak konulan 'korsan' heykel önce kaldırılmış, daha sonra New Yorkluların talebiyle, Wall Street'in Finans Bölgesi'nde bugün bulunduğu yere getirilmişti.

Korkusuz Kız heykelinin yapımı için gereken masrafları dünyanın en büyük şirketi olan State Street Global Advisors (SSGA) üstlenmişti.