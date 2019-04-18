Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Ülkenin başlıca nükleer tesisinden alınan uydu fotoğraflarında hareket tespit edildi ve bunun radyoaktif materyalin bomba yakıtına dönüştürülmesi faaliyeti olabileceği belirtildi.

Kuzey Kore lideri geçen yıl, Pyongyang'ın nükleer kabiliyeti "teyit edildiği" için, nükleer denemeleri ve kıtalararası füze denemelerini durduracağını açıklamıştı. Ancak nükleer faaliyetler devam ediyor gibi görünüyor.

Uzmanlar, bunun söz konusu füzenin kara, deniz ve havadan ateşlenebildiği anlamına geldiğine inanıyor. Çoğu gözlemci büyük ihtimalle kısa menzilli bir füzenin denendiğinde hemfikir.

Geçen yıl Kasım ayında yapılan benzer bir deneme, ABD'ye baskı yapma girişimi olarak görülmüştü.

Kuzey Kore'nin resmi medyasında duyurulan haberde, denenen yeni silahın ordunun savaş gücünü artıracağı belirtildi. Kim Jong-un'un da denemeyi izlediği duyurulurken, detaylı bilgi verilmedi.

Pyongyang yönetimi ayrıca Washington ile bundan sonra yürütülecek görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katılmasını istemediğini duyurdu.

Kuzey Kore, uzun menzilli füzeye takılabilecek kadar küçük bir nüklere bomba ve ABD anakarasına ulaşabilecek uzun menzilli balistik füzeler geliştirdiğini iddia ediyor.

KUZEY KORE GÖRÜŞMELERDE POMPEO'YU İSTEMİYOR

Donald Trump ve Kim Jong-un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de nükleer silahlardan arınma konusunu ele almış ancak görüşmelerde bir sonuca varılamamıştı.

Kim geçen hafta, görüşmelerin devam etmesi için Trump'ın "doğru tavra" sahip olması gerektiğini söylemişti.

Kuzey Kore, Amerikan yönetimi ile bundan sonra yapılacak resmi görülmeşmelerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun olmasını da istemiyor. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kwon Jong Gun, görüşmelerde Pompeo yerine "iletişim konusunda daha dikkatli ve olgun" birinin olmasını talep ettiklerini belirtti.

NÜKLEER GÖRÜŞMELER HANGİ AŞAMADA?

ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında Hanoi'de yapılan görüşmelerden sonuç alınamamasından sonra pek bir gelişme olmadı.

Beyaz Saray, görüşmelerin Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini azaltması karşılığında tüm ambargoların kalkmasını istemesi nedeniyle çöktüğünü söylüyor. Ancak Pyongyang yönetimi buna karşı çıkıyor.