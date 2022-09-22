Korkutan görüntü! Sivas 4 Eylül Barajı'nda su bitme noktasına geldi, bir aylık su kaldı...

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tavra Deresi ile kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı, ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklıktan etkilendi. Barajdaki su miktarı, son günlerde gözle görülür seviyede düştü. Merkeze bağlı Kolluca köyünün yanına kadar uzanan baraj suyunun, kıyıdan metrelerce çekildiği görüldü.

BİR AYLIK SU KALDI

Suyun çekildiği bölgelerin zemininde ise çatlaklar oluştu. Kurumaya yüz tutan baraj gölü, dron ile havadan da görüntülendi. Sivas Belediyesi, barajdaki su miktarının kentin 1 aylık ihtiyacını karşılaşacak düzeyde olduğunu duyurdu.

52 KİLOMETRE ÖTEDEN TAKVİYE

Su seviyesinin artırılması için 52 kilometre ötedeki Pusat Özen Barajı'ndan, 4 Eylül Barajı'na isale hattı ile takviye yapılacak. (DHA)

