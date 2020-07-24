Korkutan korona uyarısı: Baskın mutasyon bulaşıcılığı artırdı

Bir etkisi var gibi görünüyor, özellikle de aktarılabilirlik üzerinde.

İlk bilgisayar modellemeleri bu mutasyonun proteinin yapısı üzerinde, virüsün hücrelere bağlanma ve girme kabiliyetinde bazı etkileri olduğunu öngörmüştü. Ardından kısa süre önce laboratuvar deneylerinde hücrelere yönelik bulaşıcılığını arttırdığı gösterildi.

Mutasyon, koronavirüsün insan hücrelerine girebilmesi için çok önemli bir yol olan sivri uçlu proteininde bulunuyor, virüsün Birleşik Krallık'ta ve dünya çapında frekansını artırdığını fark ediyoruz.

BBC Radio 4'ün Today programında konuşan Loman, "Bu vakalardaki genomları takip ediyoruz, binlerce mutasyon u takip ediyoruz ancak bir süredir dikkate değer, belirli bir mutasyon var, D614G ismi veriliyor" dedi.

Kovid-19 Genomiği Konsorsiyumu üyesi, Birmingham Üniversitesi'nden Profesör Nick Loman, D614G ismiyle bilinen yeni bir varyantın dünya çapında en baskın varyant haline geldiğini ifade etti.

Bunun küçük bir etki olduğunu düşünüyoruz, bundan tamamen emin değiliz. Ancak Birleşik Krallık'ta yapılan testlere dayanan bulgularımıza göre, G-tip mutasyon, D mutasyonuna sahip virüslerden daha hızlı vaka kümeleri oluşturuyor ve daha büyük kümelerle sonuçlanıyor gibi görünüyor.

Bu mutasyonla hayatta kalma veya hastanede yatma süresi arasında kayda değer bir bağlantı görmedik. Dolayısıyla bu mutasyonun, virülansın (Hastalığın şiddet derecesini ifade eden terim -ç.n.) değişmesi açısından önemli olduğunu düşünmüyoruz. Söz konusu etki, aktarılabilirlik üzerinde gibi görünüyor.

Bir virüsün aktarılabilirliğini arttıran muyasyonlar seçilenlerdir, popülasyonda artan biçimde göreceklerimizdir.

Profesör Loman, bu yeni mutasyonun Kovid-19 aşılarının üretimini etkileyeceğini düşünmediğini ifade etti.

Profesör, "Bence bu konuda henüz karara varılmadı. Ben etkisi olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Herhangi bir aşı denemesi bu muyasyonlarla karşılaşacak hastaları da içerecek çünkü aslında bu en baskın mutasyon. Vakaların yaklaşık yüzde 75'ini oluşturuyor. Bunun aşı üzerinde bir etkisi olacağını düşünmüyorum.