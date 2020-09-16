Korkutan koronavirüs araştırması

"Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa" Bu araştırma sonucu, Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlarının Nature Medicine dergisinde yayınladığı ortak çalışmada yer alıyor.

Araştırmaya göre, virüse yakalanmak hastaların bağışıklık geliştirdiği anlamına gelmiyor.

Bilim insanları tekrarlayan enfeksiyon risklerini araştırmak için bir çalışma yaptı. Çalışmada, kısa bir süredir yayılan Covid-19 yerine hafif soğuk algınlığına neden olan dört koronavirüs türü incelendi.

513 kan örneği üzerinde yapılan antikor miktarı analizine göre virüsün bir yıl ya da daha kısa süre içinde yeniden aynı hastaya bulaşabileceği ortaya çıktı.

Büyük ölçüde farklılık gösteren tüm virüsler için aynı sonuca ulaşıldı. Araştırmacılar arasında sonucun tüm coronavirüslerin ortak özelliği olduğu yönünde bir kanı hakim.

Araştırmacılar, virüse yakalanmış ve iyileşmiş kişilerin hastalığa karşı bağışıklık kazandığını düşünmemesi gerektiğini, önlemlere uymaya özen göstermesi gerektiğini belirtiyor.

