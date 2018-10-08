Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Su seviyesinin düştüğü barajda, binlerce ölü balık kıyıya vurdu. İşte sulama amaçlı yapılan barajda ortaya çıkan manzara...

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İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nin çalışmasıyla 8 takım ile 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, Amik Ovası'na su verilmesi nedeniyle düştü. Su seviyesinin düşmesinin ardından barajda bulunan binlerce balık, kıyıya vurdu.