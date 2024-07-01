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Korkutan 'Yeni salgın' alarmı! Uzmanı "Dünya hazır olmalı" diyerek uyardı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.07.2024 15:11
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Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, "Küresel ısınma ekosistemleri değiştirerek, mevcut florayı bozarak, hastalık yapan mikropları da etkilemektedir. Onun için dünya yeni salgınlara hazır olmalı" dedi.

Korkutan 'Yeni salgın' alarmı! Uzmanı "Dünya hazır olmalı" diyerek uyardı

Küresel ısınma her geçen gün etkisini gösterirken alanında uzman kişiler uyarılar yapmaya devam ediyor. Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, son yılların en sıcak aylarının yaşandığına dikkat çekerek, "Küresel ısınma fark edilir ve insan yaşamını daha çok etkiler hale geldi. Gökova Körfezi'nde deniz koruma alanlarında rutin yapılan deniz suyu sıcaklığı ölçümleri deniz suyunun sürekli ısındığını ortaya koyuldu. Denizdeki bitki örtüsü ve ekosistem bu ısınmadan olumsuz etkileniyor. Biyoçeşitlilik istilacı tür baskısı altında.

COvid mikrop virüs

Değişen iklim, insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi, insan beslenmesini dolaylı yönden etkileyerek insan sağlığını tehdit ediyor. Erken doğum artıyor, yaşlıların ve bebeklerin ölümleri artıyor. İklim değişikliği mikroorganizmaları da etkileyerek değişik olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden oluyor. Belki gelecekte salgın yapabilecek mikrop yapısı ortaya çıkabilecek. Onun için dünya yeni salgınlara hazır olmalıdır" diye konuştu.

"GELECEKTE SALGINLARIN İHTİMALİ DAHA DA ARTMAKTA"

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Dr. Emin Dinççağ şunları söyledi:
"Küresel ısınma, sıradan vatandaşın da günlük yaşamda hissedebildiği hale geldi. 2024 yılı Ocak ayı, 20. yüzyılın en sıcak Ocak ayı olarak tarihe geçti. Şimdiye değin Ocak ayı sıcaklığı 12 derece iken, Ocak 2024 13 - 14 derece olarak gerçekleşti. Küresel ısınma, ekosistemleri değiştirerek mevcut florayı bozarak, hastalık yapan mikropları da etkilemektedir. Bu bakımdan dünya yaşadığı pandemi gibi gelecekte de birçok salgın hastalığa uğraması sürpriz olmayacaktır.

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Sıcaklığın oluşturduğu yaşlı ölümleri, çocuklarda ortaya çıkabilecek ölümler, ishal hastalığı gelecekte daha çok görülecektir. Bilim adamları, iklim kaynaklı bir çok felaketin gelecekte insanlığın karşılaşabileceği sorunlar arasında görmektedirler. Uzun sıcak hava dalgaları, daha yoğun yağışlar, artan kuraklık insan ömrünü ve sağlığını gelecekte daha çok etkileyecektir. Artan yangınlar bunun faturası da gelecekte daha çok hissedilecektir.

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Artan sera gazlarının insan sağlığına direk etkisi, küresel ısınmadan kaynaklanan aşırı ısının çoğunu emen okyanuslara, okyanuslardaki ekosisteme oluşturacağı etkilerle insan sağlığına yansıması da ne olacağı bilinmemektedir. Dünyanın teknoloji ve ulaşım sayesinde küçüldüğü, bir enfeksiyonun hızla dünyanın bir başka köşesine yayıldığı düşünülürse, gelecekte salgıların olasılığı hiç de az olmasa gerek.

maske pandemi öksürük

Küresel ısınmanın yanında artan manyetik kirlilik ve bunun insan bağışıklık sisteminde oluşturacağı olumsuzluklarda dikkate alınırsa gelecekte salgınların ihtimali daha da artmaktadır. Kimyasallar, katkı maddeleri, endüstrinin kullandığı ağır metaller, suyun ,havanın ve toprağın kirlenmesi insan sağlığını aynı şekilde olumsuz olarak etkileyecektir." (İHA)

Express


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