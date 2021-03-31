Korona aşısı bu hale getirdi! Tüm vücudu kıpkırmızı oldu, tanınmayacak hale geldi

Koronavirüs aşı uygulamaları, dünya genelinde giderek artıyor. İlaç firmalarından birbiri ardına gelen hamlelerle geliştirilen aşı seçenekleri arasında Sinovac, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac ve Sputnik V öne çıkarken, geçtiğimiz aylarda geliştirdiği tek dozluk aşıyla piyasa giren Johnson and Johnson'ın aşısı, son yaşanan olayla oldukça konuşuldu.

TÜM CİLDİ KIPKIRMIZI OLDU! ELLERİ VE KOLLARI TANINMAYACAK KADAR ŞİŞTİ

74 yaşındaki Richard Terrell adındaki ABD'li adam 6 Mart'ta Johnson & Johnson COVID-19 aşısı yaptırdı.

Dört gün sonra, kolunun altında kaşıntı geliştirdi ve kısa süre sonra tüm vücudunda kızarıklığa dönüştü. Bacakları, elleri ve kolları tanınmayacak kadar şişti ve cildi kırmızıya döndü, çatladı ve soyuldu.

Hemen acil servise kaldırılan yaşlı adam yapılan tedavinin ardından normal yaşamına yavaş yavaş dönmeye başladı. Doktorlar semptomlarının Johnson & Johnson COVID-19 aşısına nadir bir tepki verdiğine karar verdi. Terrell'in korkunç cilt rahatsızlığı, bağışıklık sisteminin çılgınca aktivasyonunun neden olduğu aşının son derece nadir bir yan etkisi olduğu bilgisi verildi. Durum hakkında konuşan doktoru, ''Aşıya reaksiyon verdiği kanısına vardık. Deri vücuttaki en geniş organ. Bunun gibi durumlarda gerekli müdahale yapılmazsa, vücut sıvıları ve elektrolit seviyesi düşer. Bu da ölümcül olabilir'' ifadelerini kullandı.