Korona eklemleri de vuruyor! Evde hareketsizseniz dikkat

200’den fazla hastalığı içeren romatizma; kemik, kas, eklem, tendon ve bağların etrafındaki ağrı ve acıyı ifade etmek için kullanılıyor. Romatizmal hastalıkların temelde iltihaplı ve iltihapsız olarak ikiye ayrıldığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Zeynep Sağırkaya, en sık görülen romatizmal hastalıkların “kireçlenme, fibromiyalji, romatoid artrit, ankilozan spondilit, Behçet hastalığı, bağ dokusu hastalıkları” olduğunu söylüyor. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartritin 40 yaş üzerindeki kişilerde sıklıkla görüldüğüne işaret eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Zeynep Sağırkaya, “Osteoartrit vücuttaki herhangi bir eklemde ortaya çıkabilir. Ancak sıklıkla eklemleri, elleri, omuzları, kalçayı, dizleri ve omurgayı etkiliyor” diyor.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kireçlenmenin yaşlanma nedeniyle eklem kıkırdağında oluşan değişikliklerden kaynaklandığını ve hareketlerde kısıtlamaya, ağrıya neden olduğunu belirten Dr. Zeynep Sağırkaya, “Kadınlarda kireçlenme riski daha yüksek. Ancak bunun nedeni bilinemiyor. Hormon farklılıklarının etken olabileceği düşünülüyor” diye bilgi veriyor. Genetik faktörlerin yanı sıra özellikle sporcularda görülen yıllar içinden oluşan tekrarlayıcı küçük travmalar da diğer nedenler arasında. Tüm bu etkenler kişinin romatizmaya yakalanma riskini de ortaya koyuyor.