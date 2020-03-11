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Korona günlerinde aşk: Boşanmalar tavan yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 16:57 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'de on milyonlarca kişinin evlerinde karantina altına alınmasının hesaplara katılmayan bir sonucu oldu.

Korona günlerinde aşk: Boşanmalar tavan yaptı

Çin'de koronavirüsü salgını yavaşlar ve gelecek ay durma eğilimine girerken, karantina altındaki çiftlerde boşanma patlaması yaşanıyor.

Sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasıyla, resmi dairelere rekor düzeyde boşanma talebi yapıldı.

Yurttaşlık İşleri Bakanlığı'nın illerdeki müdürlüklerinin boşanma başvurularını görüşme randevularının haftalarca dolu olduğunu yazan Çin basını, yoğunluktan dolayı 18 Mart'a kadar yeni başvurular alınmayacağını duyurdu.

Haberlerde bu fenomene çiftlerin karantina yüzünden günler boyu evde baş başa 'hapis' kalmalarının neden olduğu yönünde görüşlere yer verildi.

Xi'an şehrindeki bir müdürlük çalışanı, "Salgın yüzünden evde kapalı kalan karı kocalar bütün bir ay birbirlerinin yüzünden başka şey görmediğinden kavga gürültü kaçınılmaz" dedi.

Memur, geçen ay boyunca kapalı olan müdürlüklerin geçen hafta açılmalarından itibaren boşanmak isteyen çiftlerin akınına uğradığını belirtti.

Haberlere göre Yurttaşlık İşleri Bakanlığı'nın illerdeki müdürlükleri, binalarında kalabalıkların yığılmasını önlemek için boşanmak isteyenlere "Önkayıt yaptırın ve online hizmetlerden tarih ve saat seçin" diyor.

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