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  4. Korona günlerinde ilginç buluş! Kızına atık malzemelerden yaptığı enstrümanları çalıyor

Korona günlerinde ilginç buluş! Kızına atık malzemelerden yaptığı enstrümanları çalıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2020 10:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde evinde geri dönüşüm malzemelerinden ukulele ve gitar yaparak 7 aylık kızı Melodi'ye şarkılar söyleyen 34 yaşındaki Burçin Bayar Babaoğlu, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

İzmir'de yaşayan Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu, "Bu süreçte evde kızım Melodi'ye ukulele ile çaldığım parçaları dinletiyorum. Her gün yeni bir ukulele parçası öğrenip, yaptığım geri dönüşüm ukuleleleriyle birlikte video çekiyorum. Sosyal medyadan da videoları paylaşıyorum. Amacım bu enstrümanları birçok kişiye gösterebilmek ve yüzlerde küçük bir tebessüm oluşturabilmek" dedi.

İzmir Ege Üniversitesi Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü'nü bitirdikten sonra Karşıyaka'da kendi atölyesini kuran Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'nin bilinen tek kadın kanun yapım ustası oldu. Atölyesinde kanun üretmeye devam ederken, geri dönüşüm malzemeleriyle ilgili faaliyet göstermek isteyen Babaoğlu, tavladan kurabiye kutusuna, el küreğinden yağ tenekesine kadar birçok atık malzemeden enstrümanlar yapmaya başladı. Evdeki ukulele enstrümanının ölçüleriyle yaptığı çalgı aletleri ilgi gördükten sonra, Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla geri dönüşüm enstrüman atölyesi kurulmaya karar verildi. Babaoğlu, 7 aylık kızı Melodi'ye hamile olduğu zamanlarda bile üretmekten vazgeçmedi. Kanun ve geri dönüşüm enstrümanlarının yanında Babaoğlu, hobi olarak minyatür müzik enstrümanları da yapmaya devam ediyor. Koronavirüs sürecini kızıyla ve eşiyle birlikte evde geçiren kanun ustası, geri dönüşüm enstrümanlarını tanıtmak adına, kendi yaptığı enstrümanlarla kızı Melodi'ye her gün yeni bir ukulele parçası çalıp, şarkı söyleyerek videolar çekiyor. O şarkıları söylerken minik kızı ise onu dinleyerek, annesiyle müzikle iç içe vakit geçiriyor. Babaoğlu, amacının yaptığı enstrümanları birçok kişiye gösterebilmek ve yüzlerde küçük bir tebessüm oluşturabilmek olduğunu söyledi. (DHA)

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