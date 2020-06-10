Korona kayıplarını gizlemek için geceleri gömülüyor!

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da, korona virüs salgını sonucu meydana gelen ölüm sayısını gizlemek için ilginç bir yöntem seçildi. Hükümetin emri ile alınan karara göre, korona virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin cesetlerinin gece saatlerinde gömüldüğü ortaya çıktı.

Gece gerçekleştirilen defin işlemlerine ilişkin sosyal medyaya yüklenen çok sayıda görüntü kısa süre tartışmaların da odağını oluşturdu. Sosyal medyada yayımlanan birçok video sonrasında ortaya atılan ifadeler Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti tarafından yalanlanırken, doktorlar ve sivil toplum kuruluşları hükümet aleyhine suç duyurusunda bulundu.

Uzun süredir bağımsız sivil toplum kuruluşları ve mağdur aileleri gece gömülen cesetlerin KOVID-19’a bağlı olduğunu iddia ediyordu. Geceleri yapılan cenaze törenlerinin videoları sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Ölümleri diğer hastalıklara bağlayan hükümet, cesetlerin neden ailelere verilmediğini ya da gece gömüldüğünü cevaplamadı.

BİR MEZARLIĞA 50 CESET

Başkent Managua’da bulunan Jardines del Recuerdo mezarlığı girişinde 4 Haziran’da kaydedilen ve sosyal medyaya yüklenen bir video ise iddiaların artmasına neden oldu. Son 5 günde yalnızca Jardines del Recuerdo mezarlığına en az 50 cesedin gece saatlerinde gömüldüğü ifade edildi.