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Korona nedeniyle tat duyusunu yitiren adamdan ilginç test

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2020 12:32 | Son Güncelleme

Koronavirüsün neden olduğu tat ve koku kaybı ilginç bir testle kanıtlandı. Bu test internette viral olmuş durumda.

Korona nedeniyle tat duyusunu yitiren adamdan ilginç test

30 yaşındaki barmen ve amatör oyuncu Russel Donnelly’e birkaç gün önce Covid-19 teşhisi kondu. Russel “Bendeki tek semptom tat ve koku alamamaktı. Onun haricinde hiçbir semptom yoktu. İkinci dalganın şakası yok. Dürüst olmak gerekirse ben şanslıyım” dedi.

“En yakın arkadaşım tat ve koku alamadığıma inanmadı ve ‘O zaman iğrenç bir şeyler ye’ dedi, ben de kabul ettim” diyen Russel, kendini izole ettiği sürede yeni bir hobi edindi. Bu hobisi TikTok’ta 12 milyonun üzerinde izlendi.

@rustardlikemustard

Covid taste testing. This is the craziest sensation. ##covid19 ##fyp ##MyHobby ##fineart

♬ original sound - rustardlikemustard

“Soğanı sinüslerimde biraz hissediyorum ama onun haricinde başka bir şey yok” diyen Russell “Sarımsak ezmesi en kolay olandı. Limon suyunu uzun süre ağzımda tutarsam ağzım buruşuyor ama tadını hala alamıyorum. Vücudum hala kimyasal olarak tepki veriyor. Ama sanki tat almamı sağlayan yer tamamen kapalı gibi” dedi.

Russel normalde yan yana gelmeyen ya da tadı nedeniyle insanların çekindiği yiyecekleri bir arada yese de, hiçbir şekilde tatları hissetmiyor.

@rustardlikemustard

Covid test part 2 WASABI OREO up next. For now here’s this....##Covid ##covidtastetest ##MotivationMonday ##fineart

♬ original sound - rustardlikemustard

Russel TikTok’ta yayınladığı en son videosunda oldukça acı olmasıyla bilinen Uzakdoğu mutfağına özgü bir tat olan wasabiyi Oreo’nun arasına sürerek yedi ve tadını alamadığını söyledi.

@rustardlikemustard

As promised...WASABI. THIS FOOD IS DIFFERENT. Less fun than other foods. ##waitforit ##MotivationMonday ##covid ##covidtastetest ##fineart ##fyp ##xyzbca

♬ original sound - rustardlikemustard

Russel TikTok’ta eğlenceli içerikler paylaşsa da, maske takmanın ve koronavirüsü ciddiye almanın önemine dikkat çekerek “Koronavirüsün gerçek olmadığını ya da çok da kötü bir hastalık olmadığını düşünen insanlar bilsin ki ben sadece şanslı biriyim. Ancak hiçbir virüs hafife alınmamalı, çünkü ölümcül olabilirler” dedi.

Koronavirüsün kendisini gösterdiği semptomlar aylar boyunca sürebiliyor, bunlardan biri de tat ve koku kaybı. Russell “Tat duyusunun geri gelmemesi konusunda biraz gerginim” dedi.

Russell ayrıca hastalığı ağır geçiren insanlar için dua ettiğini söyleyerek “Sürekli kaybettiklerimizi düşünüyor ve onlar için dua ediyorum” dedi.

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