Korona nedeniyle tat duyusunu yitiren adamdan ilginç test

30 yaşındaki barmen ve amatör oyuncu Russel Donnelly’e birkaç gün önce Covid-19 teşhisi kondu. Russel “Bendeki tek semptom tat ve koku alamamaktı. Onun haricinde hiçbir semptom yoktu. İkinci dalganın şakası yok. Dürüst olmak gerekirse ben şanslıyım” dedi.

“En yakın arkadaşım tat ve koku alamadığıma inanmadı ve ‘O zaman iğrenç bir şeyler ye’ dedi, ben de kabul ettim” diyen Russel, kendini izole ettiği sürede yeni bir hobi edindi. Bu hobisi TikTok’ta 12 milyonun üzerinde izlendi.

“Soğanı sinüslerimde biraz hissediyorum ama onun haricinde başka bir şey yok” diyen Russell “Sarımsak ezmesi en kolay olandı. Limon suyunu uzun süre ağzımda tutarsam ağzım buruşuyor ama tadını hala alamıyorum. Vücudum hala kimyasal olarak tepki veriyor. Ama sanki tat almamı sağlayan yer tamamen kapalı gibi” dedi.

Russel normalde yan yana gelmeyen ya da tadı nedeniyle insanların çekindiği yiyecekleri bir arada yese de, hiçbir şekilde tatları hissetmiyor.

Russel TikTok’ta yayınladığı en son videosunda oldukça acı olmasıyla bilinen Uzakdoğu mutfağına özgü bir tat olan wasabiyi Oreo’nun arasına sürerek yedi ve tadını alamadığını söyledi.