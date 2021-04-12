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Korona olanlar oruç tutabilir mi? Covid-19'a yakalananlara oruç farz mı?

12.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korona pandemisinde gerçekleşecek olan oruç ayı için uzmanlar yorumlarda bulundu. Her korona hastasına oruç tutma diyemeyiz diyen KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cantürk, koronayı ciddi atlatan, öksürük ve solunum sıkıntısı yaşayan vatandaşları oruç tutma konusunda uyardı. Bu tarz hastaların, dinin kolaylaştırıcı özelliklerinden faydalanması gerektiğini söyledi. Korona olanlar oruç tutabilir mi? Covid-19'a yakalananlara oruç farz mı?

Korona olanlar oruç tutabilir mi? Covid-19'a yakalananlara oruç farz mı?

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlardan korona virüs hastası olanlar veya koronayı atlatan hastalar hakkında oruç ile ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle koronayı atlatan vatandaşların Ramazan ayında beslenmelerine oldukça dikkat etmeleri gerektiğini de ekledi.

KORONA OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ramazan'da oruç tutmak isteyen yeni tip corona virüs (Covid-19) geçirenlerin, ciddi öksürük ve solunum sıkıntısı yaşaması durumunda dinin kolaylaştırıcı hükümlerinden yararlanabileceğini belirterek, doktorlarının da fikrini alma önerisinde bulundu.

Cantürk, sağlıklı bireylerin oruç tutmasının yararlarıyla ilgili pek çok bilgi olduğunu söyledi.

Cantürk, salgın sürecinde diğer zamanlarla benzer şekilde oruç tutulması gerektiğini anlatarak, "Corona virüs hastası olanları gruplandırmak lazım. Herkes aynı düzeyde bu hastalığı geçirmiyor. Her corona virüs geçirene 'Oruç tutma' diyemeyiz. Ancak ciddi etkileri olan, öksürük ve solunum sıkıntıları olan vatandaşlarımız, oruç tutma noktasında dinin kolaylaştırıcı özelliklerini kullanabilir.

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Hekimlerinin bu yönde fikirlerini de alsınlar. Oruç tutan Korona virüs geçirenler de sıvı alımına özen gösterip, sahurda ve iftarda aşırı yüklenmeden beslenirlerse protein ağırlıklı sahur yaparlarsa gün içinde rahat ederler. Vatandaşlar, sıvı ve gıda tüketimini iftardan sahura kadar yayarlarsa sağlıklı bir Ramazan geçirebileceklerini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Cantürk, Ramazan'da dengeli beslenme çağrısında bulunarak, iftarla sahur arasında yeterli miktarda sıvı alımıyla gün içinde çok sıkıntı çekilmeyeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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