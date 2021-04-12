Korona olanlar oruç tutabilir mi? Covid-19'a yakalananlara oruç farz mı?

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlardan korona virüs hastası olanlar veya koronayı atlatan hastalar hakkında oruç ile ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle koronayı atlatan vatandaşların Ramazan ayında beslenmelerine oldukça dikkat etmeleri gerektiğini de ekledi.

KORONA OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ramazan'da oruç tutmak isteyen yeni tip corona virüs (Covid-19) geçirenlerin, ciddi öksürük ve solunum sıkıntısı yaşaması durumunda dinin kolaylaştırıcı hükümlerinden yararlanabileceğini belirterek, doktorlarının da fikrini alma önerisinde bulundu.

Cantürk, sağlıklı bireylerin oruç tutmasının yararlarıyla ilgili pek çok bilgi olduğunu söyledi.

Cantürk, salgın sürecinde diğer zamanlarla benzer şekilde oruç tutulması gerektiğini anlatarak, "Corona virüs hastası olanları gruplandırmak lazım. Herkes aynı düzeyde bu hastalığı geçirmiyor. Her corona virüs geçirene 'Oruç tutma' diyemeyiz. Ancak ciddi etkileri olan, öksürük ve solunum sıkıntıları olan vatandaşlarımız, oruç tutma noktasında dinin kolaylaştırıcı özelliklerini kullanabilir.