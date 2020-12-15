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'Korona var, elini yıka' diyen anneye şiddet ve tehdit iddiasına gözaltı

15.12.2020 17:55 | Son Güncelleme:
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'Korona var, elini yıka' diyen anneye şiddet ve tehdit iddiasına gözaltı

Samsun’da dışarıdan eve gelince kapıyı açan annesinin "Korona var, elini lavaboda yıka" diyen annesine şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım içesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, C.E.(46) alkollü bir şekilde dışarıdan eve geldi. Oğluna dış kapıyı açan anne H.E.(66) koronavirüs olduğunu söyleyerek ikametin dışındaki lavaboda elini yıkamasını istedi.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA TEHDİTLER SAVURDU

Bu sırada kalçasında ve bacağından protez bulunan annesini iterek sırt üstü yere düşürdüğü ileri sürülen C.E.’nin mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesine doğru savurarak tehditlerde bulundu.

C.E., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.E., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

(İHA)

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