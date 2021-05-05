Koronavirüs salgını, dünyanın en yüksek noktasında yayılıyor

Katmandu’daki özel bir hastane çalışanı ise Everest Dağı’ndaki kamplardan gelen çok sayıda dağcıda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Everest Dağı’nda koronavirüs vaka sayısında artış gözlemlendiği açıklandı. Nepal’de bulunan kampta Covid-19 semptomları gösteren ve PCR testleri pozitif çıkan dağcıların sayısındaki artış, salgının dünyanın en yüksek dağında yayılmaya başladığı endişelerini de beraberinde getirdi.

'HÜKÜMET AÇIKLAMADAN KAÇIYOR' İDDİASI

Nepal hükümeti dağcıların korona testlerinin pozitif çıkmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Yabancı dağcıların ülke ekonomisine ciddi maddi gelir sağladığı ifade edilerek, kamplarda bulunan vaka sayısındaki artış nedeniyle dağın yeniden tırmanışa kapatılması ya da çeşitli önlemler alınması gerektiği ve bu nedenle de hükümetin açıklamada bulunmadığı iddia ediliyor.

Nepal’de son haftalarda korona virüs vaka sayısında artış gösteriyor. Komşu ülkelere kıyasla en yüksek bulaşma oranına sahip ülke olan Nepal’de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanlığı’ndan bir yetkili şuana kadar Everest kamplarından herhangi bir vaka bildirilmediğini açıkladı.

Nepal’de salgının başlangıcından bu yana 351 bin 5 korona virüs vakası tespit edilirken, 3 bin 417 kişi de hayatını kaybetti.

