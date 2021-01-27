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Koronadan şüpheleniyorsanız hemen aynaya bakın!

27.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Koronadan şüpheleniyorsanız hemen aynaya bakın!

İspanya'da Covid-19 hastaları üzerinde yapılan bir araştırma virüsün yeni semptomlarını ortaya çıkardı. Bilim insanları, ağızların içinde, ellerde ya da ayakta değişimler gözlemlendiğini duyurdu.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki 666 orta ve ileri derecede Covid-19 hastalarını inceleyen bilim insanları yeni bulgulara erişildiğini duyurdu.

10 Nisan 2020 ile 25 Nisan 2020 tarihleri arasında Madrid’deki sahra hastanesinde tedavi gören hastaları inceleyen bilim insanları birçok yeni semptom belirlendiğini duyurdu.

Bilim insanları neredeyse her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluştuğunu açıkladı. “Covid dili” olarak adlandırılan bu durumun sebebinin halen incelendiği açıklandı.

British Journal Medicine’de yayınlanan araştırmada Covid-19 hastalarının dilinde şişme ya da renk değişimi meydana geldiği kaydedildi.

kahverengi-

Öte yandan aynı araştırmada hastaların yaklaşık yüzde 40’ının ellerinde ve ayaklarının tabanında kırmızılık ya da kahverengi noktalar belirdiği ortaya çıktı. Bilim insanları “Araştırmalara göre hastaların yüzde 45.7’sinin ellerinde, ayaklarında ya da ağızlarında değişiklikler meydana geldi” açıklamasını yaptı. Uzmanlar hastaların yüzde 25.7’sinde “covid dili” rahatsızlığının görüldüğünü açıklarken dil üzerinde pütürler meydana geldiği belirtildi.

“ÖNCE AĞZINA BAKIN”

Madrid’deki La Paz Üniversite Hastanesi’nde görevli ekip tarafından hazırlanan araştırmada, Covid-19 hastalarıyla ilgilenen doktor ve hemşirelere, “Eğer koronavirüs şüphesi bulunan bir hasta geldiyse, ona daha hızlı tanı koyabilmek adına ellerine, ayaklarının tabanlarına ve ağızlarına bakın” tavsiyesinde bulundu.

taban-

Araştırmanın saygın tıp dergisi British Journal of Dermatology’de bir araştırma formatında yayınlandığı kaydedilirken, bu incelemenin aslında 2020 yılının Eylül ayında gönderildiği fakat bu hafta resmi olarak yayınlandığı belirtildi.

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