Koronavirüs: 50 yaş üstü erkeklerde risk neden daha fazla?

Koronavirüs tespit edilen birçok hasta hafif belirtilerle hastalığı atlatırken, bazıları daha ağır şekilde yaşıyor. Bu kişilerin çoğu, 50 yaş üst erkekler.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bunlardan biri. Johnson, hastalığının 10. gününde belirtileri ağırlaştığında hastaneye kaldırıldı; pazartesi gününden beri de yoğun bakımda tedavi görüyor.

Oksijen desteği alıyor ancak solunum cihazına bağlı değil.

Kimler Covid-19 hastalığını daha ağır geçiriyor?

Bazı kişilerin hastalığı çok daha ağır atlatma riski var. Bunların başında, başka bir hastalığı olmasa da 70 yaşın üzerindeki hastalar geliyor. Yaşı kaç olursa olsun, kalp rahatsızlığı gibi kronik bir hastalığı olanlar da bu riski taşıyor.

İngiltere'de bu kategoride, koronavirüs kaptığı takdirde hastanede tedavi alması gerekecek olan 1 buçuk milyon insan var.

Bunların arasında daha önce kanser olmuş ve kemoterapi almış kişiler de var. Bu kişilere şu an iyileşmiş olsalar da evlerinden kesinlikle çıkmaması öneriliyor.

Henüz kesin olarak ayrı bir risk grubu olarak belirlenmeseler de, 50'li ve 60'lı yaşlarındaki erkeklerin de, kronik bir rahatsızlıkları olmasa bile virüsten daha fazla etkilendiklerini görüldü.