HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: ABD risk taşıyan vatandaşları ile oturum izni olanları ülkeye sokmamayı değerlendiriyor

Koronavirüs: ABD risk taşıyan vatandaşları ile oturum izni olanları ülkeye sokmamayı değerlendiriyor

11.08.2020 23:00 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, koronavirüs vakalarındaki artışı kontrol altına almak için risk taşıdığı değerlendirilen vatandaşları ile oturum izni olan kişilerin ülkeye girişinin engellenmesini öngören bir plan üzerinde çalışıyor.

Koronavirüs: ABD risk taşıyan vatandaşları ile oturum izni olanları ülkeye sokmamayı değerlendiriyor

ABD yönetimi, koronavirüs vakalarındaki artışı kontrol altına almak için risk taşıdığı değerlendirilen vatandaşları ile oturum izni olan kişilerin ülkeye girişinin engellenmesini öngören bir plan üzerinde çalışıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, üzerinde çalışılan plan kapsamında virüse maruz kaldığı ya da taşıdığından şüphelenilen kişilerin ülkeye girişine izin verilmemesinin öngörüldüğü belirtildi.

İlk olarak New York Times tarafından haberleştirilen plana göre, söz konusu kuralın Kanada ve Meksika ile kara sınırları ve havalimanları da dahil olmak üzere ülkeye tüm giriş noktalarında uygulanması öngörülüyor.

Planda, ABD vatandaşları ile süresiz oturum kartına sahip kişilere yönelik talimatların bireylerin anayasal haklarının korunmasını amaçlaması gerektiği ve yalnızca "en istisnai durumlarda" uygulanacağı belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ABD'ye ya da ülke içinde seyahat kişileri, tüberküloz veya Sars gibi hastalıklar taşıdığından şüphelenilmesi durumunda alıkoyarak tetkik yaptırma yetkisi bulunuyor.

Ancak bu yetkinin kuruma, ABD vatandaşları ile süresiz oturuma sahip kişilerin ülkeye girişini engelleme hakkı tanıyıp tanımadığı ise meçhul.

CDC ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı, BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

ABD Kişisel Özgürlükler Birliği Göçmen Hakları Proje Direktörü Omad Jadwat, ABD devletinin vatandaşlarının ülkeye girişini engellemesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Jadwat, "Trump yönetim,, yasak üstüne yasak getiriyor. Son olarak Covid-19'u bahane edip, çocuklara ve iltica başvurusu yapanlara bir dizi kısıtlama getirirken, ABD içerisinde virüsü kontrol altına almak konusunda feci şekilde başarısız oluyor. Çıkacağı söylenen bu talimat, bir sürü büyük hatanın yapıldığı bu yıl bu hatalar zincirine yenisini eklemek olur" dedi.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Beyrut'ta yüksek tansiyon!Beyrut'ta yüksek tansiyon!
İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri nedir, neden önemlidir?İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri nedir, neden önemlidir?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasına ABD'den ilk yorum

Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasına ABD'den ilk yorum

Prof. Dr. Ceyhan'dan Putin aşı açıklamasıyla ilgili dikkat çeken sözler

Prof. Dr. Ceyhan'dan Putin aşı açıklamasıyla ilgili dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Diğer Haberler
Trump: Biden seçimleri kazanırsa, ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalır

Trump: Kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak

Beyrut'ta yüksek tansiyon! Gösteriler devam ediyor

Beyrut'ta yüksek tansiyon!

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi

Almanya: Rusya'nın koronavirüs aşısı yüksek riskli deney

Almanya'dan Rusya'nın aşısına tepki

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kayıtsız kaldı

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kayıtsız kaldı

İspanya'da arkadaşının lüks aracını 2.9 saniyede paramparça etti

Arkadaşından aldığı lüks aracı 2.9 saniyede bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.