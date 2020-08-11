Koronavirüs: ABD risk taşıyan vatandaşları ile oturum izni olanları ülkeye sokmamayı değerlendiriyor

ABD yönetimi, koronavirüs vakalarındaki artışı kontrol altına almak için risk taşıdığı değerlendirilen vatandaşları ile oturum izni olan kişilerin ülkeye girişinin engellenmesini öngören bir plan üzerinde çalışıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, üzerinde çalışılan plan kapsamında virüse maruz kaldığı ya da taşıdığından şüphelenilen kişilerin ülkeye girişine izin verilmemesinin öngörüldüğü belirtildi.

İlk olarak New York Times tarafından haberleştirilen plana göre, söz konusu kuralın Kanada ve Meksika ile kara sınırları ve havalimanları da dahil olmak üzere ülkeye tüm giriş noktalarında uygulanması öngörülüyor.

Planda, ABD vatandaşları ile süresiz oturum kartına sahip kişilere yönelik talimatların bireylerin anayasal haklarının korunmasını amaçlaması gerektiği ve yalnızca "en istisnai durumlarda" uygulanacağı belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ABD'ye ya da ülke içinde seyahat kişileri, tüberküloz veya Sars gibi hastalıklar taşıdığından şüphelenilmesi durumunda alıkoyarak tetkik yaptırma yetkisi bulunuyor.