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  4. ABD'de su tabancasıyla ‘kutsal su’ sıkan rahip viral oldu

ABD'de su tabancasıyla ‘kutsal su’ sıkan rahip viral oldu

18.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Detroit kentinde bir Katolik rahibin koronavirüs salgınında sosyal mesafe uygulayarak kilise ziyaretçilerine oyuncak su tabancasıyla "kutsal su" sıktığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu. St Ambrose Kilisesi Rahibi Timothy Pelc'in kilisesenin merdivenlerinde bekleyen bir arabaya su sıkarken görüldüğü fotoğrafların geçen ayki Paskalya Bayramı'nda çekildiği ancak yeni yayılmaya başladığı belirtiliyor.

ABD'de su tabancasıyla ‘kutsal su’ sıkan rahip viral oldu

ABD'nin Detroit kentinde bir Katolik rahibin koronavirüs salgınında sosyal mesafe uygulayarak kilise ziyaretçilerine oyuncak su tabancasıyla "kutsal su" sıktığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

St Ambrose Kilisesi Rahibi Timothy Pelc'in kilisenin merdivenlerinde bekleyen bir arabaya su sıkarken görüldüğü fotoğrafların geçen ayki Paskalya Bayramı'nda çekildiği ancak yeni yayılmaya başladığı belirtiliyor.

İngiliz Guardian gazetesine göre bu fotoğraf, sosyal medyada birçok esprili paylaşıma ilham kaynağı oldu.

Fotoğrafın montajlandığı paylaşımların birinde, yüzünde maske ve siperi olan ve eldiven takan rahip Pelc, "cehennem alevleri arasında zebanilere" su püskürtüyor.

OTOMATİK SİLAHLARLA PROTESTO GÖSTERİSİ

Paskalya ayini sırasında ziyaretçilerin arabalarından çıkmadığı ve 70 yaşındaki rahibin ziyaretçileri ve çiçek sepetlerini uzaktan kutsadığı belirtiliyor.

Pelc, Buzzfeed sitesine "aklının bu tür şeylere iyi çalıştığını", cemaatinde de bunlara hoşgörüyle yaklaştığını söyledi.

Rahip, su tabancalı fotoğrafları nedeniyle Vatikan'dan uyarı alıp almadığı sorusuna ise "Bilmiyorum daha bir şey gelmedi" diye yanıt verdi.

Detroit'in bağlı olduğu Michigan eyaletinde daha önce salgınla ilgili sınırlamaların derhal kaldırılması talebiyle protesto gösterileri düzenlemiş, bazı göstericilerin otomatik silahlar taşıdığı görülmüştü.

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