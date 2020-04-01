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Koronavirüs: ABD'de video konferans uygulamasının filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates olarak katıldı

01.04.2020 12:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya başlayan çok sayıda kişi, telekonferanslar için yeni uygulamalara ve programlara alışmaya çalışıyor. ABD'de bir patron, video konferans uygulamasının yanlışlıkla açtığı filtresini kapatamayınca toplantıya patates olarak katıldı.

Koronavirüs: ABD'de video konferans uygulamasının filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates olarak katıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya başlayan çok sayıda kişi, telekonferanslar için yeni uygulamalara ve programlara alışmaya çalışıyor.

Özellikle video konferans uygulamaları, teknolojiyle aşina olmayanları zorluyor.

Bu zorluklarla karşılaşanlardan biri de ABD'deki bir şirket patronu oldu.

Şirket video konferansına katılırken yanlışlıkla kendisini patates olarak gösteren filtreyi açan patron, filtreyi kapatmayı başaramayınca tüm toplantıyı patates görünümünde geçirdi.

Görüşmenin ekran görüntüsünü Twitter'da paylaşan çalışanlarından biri "Microsoft Teams üzerinden yaptığımız görüşmede filtreyi nasıl kapatacağını çözemedi, o yüzden büyük toplantıyı böyle geçirmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/PettyClegg/status/1244649528285855746

Tweet 850 binden fazla beğeni aldı.

Twitter kullanıcılarından bazıları patates filtreli patronun görüntüsünü yaklaştırarak "Bugünlerde tam böyle hissediyorum" yazdı.

https://twitter.com/lilmarob/status/1244796996713623552

Koronavirüs

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