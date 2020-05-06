Çok önemli bir buluşun eşiğindeydi, başından vuruldu!

NBC ve CNN'in haberlerine göre Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacı olan 37 yaşındaki Bing Liu, Rose Township'teki evinde Cumartesi günü ölü bulundu.

Polis yetkilileri, Liu'nun başından ve boynundan vurulduğunu açıkladı.

'LİU'Yİ VURAN KİŞİ KENDİNİ DE ÖLDÜRDÜ'

Liu'nun cesedinin bulunmasından bir saat sonra, evin bir kilometre kadar yakınlarında park edilmiş bir aracın içinde ikinci bir cesede daha rastlandı. 46 yaşındaki bu kişinin adının Hao Gu olduğu belirtildi.

Rose Township polis yetkililerinden Brian Kohlhepp, NBC'ye Liu ve Gu'nun birbirlerini tanıdığını söyledi. Polis, Gu'nun Liu'yu öldürdükten sonra arabasında kendisini vurduğuna inanıyor.

Kohlhepp, bu iki kişi arasındaki bağın ve cinayetin nedeninin araştırıldığını söyledi.

Bilgisayımsal bilim dalında Singapur'da doktora yapan Liu'nun doktora sonrası çalışmalarını Carnegie Mellon Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Pittsburgh Üniversitesi'ne geldiği belirtiliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada "mükemmel bir mentor ve üretken bir araştırmacı" diye tanımlanan Liu'nun 30'dan fazla bilimsel makalenin ortak yazarlarından biri olduğu ve sistem biyolojisi araştırmalarına odaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bing (Liu) SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve bunu takip eden komplikasyonların hücresel temelinin altında yatan hücresel mekanizmaları açığa çıkaracak çok önemli bir buluşun eşiğindeydi. Onun başladığı işi bitirmek için çaba göstereceğiz" denildi



