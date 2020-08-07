Koronavirüs: Afrika'da vaka sayısı 1 milyonu geçti, vakaların çoğu tek ülkede

Kıtada ilk koronavirüs vakası Şubat ayında Mısır'da tespit edildi. Kıtadaki toplam vaka sayısının yüzde 75'ini, Güney Afrika ve Mısır'daki vakalar oluşturuyor. Yaklaşık 95 bin vaka kaydeden Mısır'ı, 45 bin vaka ile Nijerya takip ediyor.

BBC'ye konuşan birliğin salgınla mücadele konusunda faaliyet gösteren organı Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yöneticisi Dr. John Nkengasong , "Tanzanya ile temasımız sürüyor ancak gerekli yanıtları alamıyoruz" dedi.

Şimdiye kadar koronavirüs salgınından dünya geneline oranla daha az etkilenen Afrika'da vaka sayısı 1 milyonu geçti. Güney Afrika 500 bini aşkın vakayla öne çıksa da, kıtanın geri kalanında sağlık sisteminin yetersiz kalabileceği ülkeler endişe yaratıyor.

Birçok ülkede yaygın test yapılmıyor olması nedeniyle, vaka sayısının tespit edilenden çok olmasından endişe ediliyor. Dr. Nkengasong, Nijerya, Gana, Kenya, Sudan, Etiyopya, Zambiya ve Zimbabve'yi yakından izlediklerini söylüyor.

BBC Afrika Muhabiri Andrew Harding'e göre kıtadaki tüm vaka sayısının yarısının tek ülkede olması şüphe uyandırıcı:

"Güney Afrika dışındaki tüm kıtada toplam 500 bin vaka olması mümkün mü? Yanıt, kısaca hayır. Uzmanlar test sayısının düşük olmasına bakarak Afrika kıtasının 1 milyon vakayı çoktan geçtiği yorumunu yapıyor."

Harding buna rağmen birçok Afrika ülkesinde hastanelerin doluluk oranlarının hala düşük olduğunu da ekliyor.

Afrika kıtasında karantina uygulamaları için gecikmeden harekete geçilmesi, vaka sayısının diğer kıtalardan az olmasını sağlamış olabilir. Nüfus yoğunluğunun düşük olması da Afrika'yı diğer kıtalardan ayıran etkenler arasında sayılıyor.

BBC muhabiri Harding, Covid-19 hakkında henüz az bilgiye sahip olduğumuzdan hareketle, Afrika gibi bazı bölgelerde daha önceden geçirilen sıtma, kolera ya da diğer hastalıkların da bağışıklık sistemine katkısı olabileceği değerlendirmelerini hatırlatıyor.