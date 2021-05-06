Koronavirüs aşılamasına Ramazan Bayramı düzenlemesi

Türkiye'de koronavirüs aşılaması aralıksız devam ediyor. Aile hekimlerinde de yapılan aşılamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre aile hekimlerinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı için yeni bir karar aldı. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

SAYI 10 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı aşılamayla ilgili yaptığı son açıklamada iki doz aşıyı yaptıranların sayısının 10 milyonu aştığını belirtti.

Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V olmak üzere toplam 240 milyon doz aşının temini için anlaşma yapıldı.

Aşılama programında şu an Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ay içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısının Faz-3 çalışmasına da birkaç hafta içinde başlanması hedefleniyor.

