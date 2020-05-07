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Koronavirüs aşısı bulundu mu, çalışmalar hangi aşamada?

07.05.2020 10:35 | Son Güncelleme

Dünya genelindeki uzmanlar, koronavirüsün yol açtığı Covid-19 aşısı geliştirmek için çalışıyor. Bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi, bazılarıysa klinik denemelere yaklaşıyor. İndependent gazetesi, aşı ve ilaç çalışmalarını derleyen bir habere yer verdi.

Koronavirüs aşısı bulundu mu, çalışmalar hangi aşamada?

Dünya genelindeki uzmanlar, koronavirüs tedavisi için aşı ve tedaviler geliştirmek için yarışıyor. Ancak henüz bu çalışmalar sonucunda seri üretim aşamasına geçebilecek bir Covid-19 aşısı henüz bulunmuş değil.

Bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi, bazılarıysa klinik denemelere yaklaşıyor.

Salgın Hazırlık İnnovasyonları Koalisyonu (CEPI) gelişim aşamasında olan 115 Covid-19 aşısı tespit etti. Bunların beşindeyse, klinik deneylere başlandı.

Üzerinde çalışılan potansiyel aşılar

Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, Mayıs ayı ortasında 500 gönüllü üzerinde ilk testlerin yapılması öngörülüyor.

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Sarah Gilbert, "En iyi senaryoda, 2020 sonbaharında 5 bin gönüllünün katılacağı denemelerden de iyi sonuçlar alıp büyük miktarlarda aşı üretimine başlamayı umuyoruz. Ancak bu tarz en iyi senaryo takvimleri genellikle çok iddialı oluyor ve değişiklik gösteriyor" dedi.

İlaç devleri Sanofi ve GSK da gelecek yılın ortalarına bir aşı geliştirmek umuduyla güçlerini birleştirdi.

Bu yılın ikinci yarısında klinik deneylere başlamayı umuyorlar.

Pittsburgh Tıp Üniversitesi’ndeki uzmanlar ise, koronavirüse karşı potansiyel bir aşı olabilecek parmak ucu büyüklüğünde bir bant üzerinde çalışıyor.

Lopinavir/Ritonavir

Çin’de ise CanSino Biyoloji, aşı adayı üzerinde ikinci aşama testlere başladı.

Yine ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Moderna Inc’in potansiyel aşı çalışmaları devamediyor.

Bu deneysel aşının ilk dozunu geçen ay alan denek, ikinci dozu almak için Seattle’a geri döndü.

Cambridge Üniversitesi’ndeki uzmanlar da dünya genelindeki birçok kuruluş gibi potansiyel bir aşı üzerinde çalışıyor.

Tedaviler konusunda hangi çalışmalar yapılıyor?

Deneme aşamasında olan bazı potansiyel Covid-19 tedavileri, zaten başka hastalıkları tedavide kullanılıyor.

  • Ebola’ya karşı geliştirilme aşamasında olan Remdesivir, Covid-19’u ağır geçiren University College London’daki hastalarda ve İngiltere’yle İskoçya genelindeki hastanelerde kullanılıyor. Ayrıca ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) , Ebola'ya karşı geliştirilen Remdesivir adlı antiviral ilacın koronavirüsle mücadelede işe yaradığını açıkladı.
  • HIV ilacı Lopinavir/ritonavir,
  • Sıtma ve eklem iltihabı gibi belirli bağışıklık sistemi rahatsızlıklarında kullanılan Klorokin ve hidroksiklorokin
  • MS gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan sistemik interferonlar, özellikle de interfenon beta.
  • Ve İngiliz ilaç devi AstraZeneca, Covid-19’un ağır hastalarda tetiklediği, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini tedavi etmek için bir ilacın küresel ölçekte klinik deneylerine başlama planlarını duyurdu.
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