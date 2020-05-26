HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs aşısı bulundu mu, çalışmalar hangi aşamada?

Koronavirüs aşısı bulundu mu, çalışmalar hangi aşamada?

26.05.2020 18:40 | Son Güncelleme

Dünya genelindeki uzmanlar, koronavirüsün yol açtığı Covid-19 aşısı geliştirmek için çalışıyor. Bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi, bazılarıysa klinik denemelere yaklaşıyor. İndependent gazetesi, aşı ve ilaç çalışmalarını derleyen bir habere yer verdi.

Koronavirüs aşısı bulundu mu, çalışmalar hangi aşamada?

Dünya genelindeki uzmanlar, koronavirüs tedavisi için aşı ve tedaviler geliştirmek için yarışıyor. Ancak henüz bu çalışmalar sonucunda seri üretim aşamasına geçebilecek bir Covid-19 aşısı henüz bulunmuş değil.

Bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi, bazılarıysa klinik denemelere yaklaşıyor.

Salgın Hazırlık İnnovasyonları Koalisyonu (CEPI) gelişim aşamasında olan 115 Covid-19 aşısı tespit etti. Bunların beşindeyse, klinik deneylere başlandı.

Üzerinde çalışılan potansiyel aşılar

Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, Mayıs ayı ortasında 500 gönüllü üzerinde ilk testlerin yapılması öngörülüyor.

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Sarah Gilbert, "En iyi senaryoda, 2020 sonbaharında 5 bin gönüllünün katılacağı denemelerden de iyi sonuçlar alıp büyük miktarlarda aşı üretimine başlamayı umuyoruz. Ancak bu tarz en iyi senaryo takvimleri genellikle çok iddialı oluyor ve değişiklik gösteriyor" dedi.

İlaç devleri Sanofi ve GSK da gelecek yılın ortalarına bir aşı geliştirmek umuduyla güçlerini birleştirdi.

Bu yılın ikinci yarısında klinik deneylere başlamayı umuyorlar.

Pittsburgh Tıp Üniversitesi’ndeki uzmanlar ise, koronavirüse karşı potansiyel bir aşı olabilecek parmak ucu büyüklüğünde bir bant üzerinde çalışıyor.

Lopinavir/Ritonavir

Çin’de ise CanSino Biyoloji, aşı adayı üzerinde ikinci aşama testlere başladı.

Yine ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Moderna Inc’in potansiyel aşı çalışmaları devamediyor.

Bu deneysel aşının ilk dozunu geçen ay alan denek, ikinci dozu almak için Seattle’a geri döndü.

Cambridge Üniversitesi’ndeki uzmanlar da dünya genelindeki birçok kuruluş gibi potansiyel bir aşı üzerinde çalışıyor.

Tedaviler konusunda hangi çalışmalar yapılıyor?

Deneme aşamasında olan bazı potansiyel Covid-19 tedavileri, zaten başka hastalıkları tedavide kullanılıyor.

  • Ebola’ya karşı geliştirilme aşamasında olan Remdesivir, Covid-19’u ağır geçiren University College London’daki hastalarda ve İngiltere’yle İskoçya genelindeki hastanelerde kullanılıyor. Ayrıca ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) , Ebola'ya karşı geliştirilen Remdesivir adlı antiviral ilacın koronavirüsle mücadelede işe yaradığını açıkladı.
  • HIV ilacı Lopinavir/ritonavir,
  • Sıtma ve eklem iltihabı gibi belirli bağışıklık sistemi rahatsızlıklarında kullanılan Klorokin ve hidroksiklorokin
  • MS gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan sistemik interferonlar, özellikle de interfenon beta.
  • Ve İngiliz ilaç devi AstraZeneca, Covid-19’un ağır hastalarda tetiklediği, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini tedavi etmek için bir ilacın küresel ölçekte klinik deneylerine başlama planlarını duyurdu.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı? Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı?
Bu kareler bugün çekildi! Masmavi sular turkuaza büründüBu kareler bugün çekildi! Masmavi sular turkuaza büründü
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette yeni gelişme

'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinde yeni gelişme

'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinde yeni gelişme

Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Tepki çeken yorum! 'Ne o buruş buruşsun'

Tepki çeken yorum! 'Ne o buruş buruşsun'

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

İşte Konyaaltı Sahili'nde uygulanacak normalleşme kuralları

İşte Konyaaltı Sahili'nde uygulanacak normalleşme kuralları

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsansız doğa balıklara yaradı

İnsansız doğa balıklara yaradı

Yeni normalin 2. aşaması yarın başlıyor! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat yarın başlıyor! 2. aşama planında neler yer alıyor?

İstanbul Boğazı turkuaza büründü!

Bu kareler bugün çekildi! Masmavi sular turkuaza büründü

Ordu'nun Çambaşı Yaylası Ramazan Bayramı'nda sessiz

Çambaşı Yaylası'nı bir de şimdi görün

Yasağa aldırmadan orkestra kurup göbek attılar

Orkestra kurup göbek attılar

Bozcaada tutkunlarını üzecek koronavirüs kararı!

Bu kararlar Bozcaada tutkunlarını üzecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.