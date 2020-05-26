Koronavirüs aşısı bulundu mu, çalışmalar hangi aşamada?

Dünya genelindeki uzmanlar, koronavirüs tedavisi için aşı ve tedaviler geliştirmek için yarışıyor. Ancak henüz bu çalışmalar sonucunda seri üretim aşamasına geçebilecek bir Covid-19 aşısı henüz bulunmuş değil.

Bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi, bazılarıysa klinik denemelere yaklaşıyor.

Salgın Hazırlık İnnovasyonları Koalisyonu (CEPI) gelişim aşamasında olan 115 Covid-19 aşısı tespit etti. Bunların beşindeyse, klinik deneylere başlandı.

Üzerinde çalışılan potansiyel aşılar

Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, Mayıs ayı ortasında 500 gönüllü üzerinde ilk testlerin yapılması öngörülüyor.

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Sarah Gilbert, "En iyi senaryoda, 2020 sonbaharında 5 bin gönüllünün katılacağı denemelerden de iyi sonuçlar alıp büyük miktarlarda aşı üretimine başlamayı umuyoruz. Ancak bu tarz en iyi senaryo takvimleri genellikle çok iddialı oluyor ve değişiklik gösteriyor" dedi.

İlaç devleri Sanofi ve GSK da gelecek yılın ortalarına bir aşı geliştirmek umuduyla güçlerini birleştirdi.