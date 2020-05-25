Koronavirüs aşısı: Guardian gazetesi büyük ilaç şirketlerinin 3 yıl önce AB'nin aşı araştırmalarını hızlandırma önerisini reddettiğini yazdı

Bu bilgi, Avrupa Şirket Gözlemevi (COE) adlı, Brüksel merkezli bir araştırma merkezinin yayımladığı raporda yer aldı.

Avrupa Komisyonu yetkililerinin öneriyi sunarken temel argümanı, "araştırmanın bir salgın yaşanmadan önce öncelikli patojenlere karşı aşıların geliştirilmesi ve onay almasını çabuklaştırabileceği" şeklindeydi. Ancak IMI'daki ilaç şirketleri bu öneriye sıcak bakmadı.

Ancak Guardian'a göre Avrupalı yetkililerden gelen bu öneri, kuruluştaki ilaç sektörü temsilcileri tarafından reddedildi.

IMI kamu-özel sektör ortaklığıyla oluşturulan ve görevi Avrupa'daki ileri teknolojili bilimsel araştırmaları desteklemek olan bir kuruluş.

Guardian'daki habere göre, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun temsilcileri katıldıkları İnovatif İlaçlar İnisiyatifi (IMI) toplantısında, aşıların geliştirilmesi ve onaylanmasının hızlandırılması planını sundu.

İngiliz Guardian gazetesi, dünyanın en büyük ilaç şirketlerinin 3 yıl önce Avrupa Birliği'nin (AB), koronavirüs gibi patojenlere karşı aşıların olası bir salgından önce hazır olabilmesi için çalışmaları hızlandırma önerisini reddettiğini yazdı.

Raporda, AB'nin sağladığı fonlar ve özel şirketler ile diğer kuruluşların eşit düzeyde sağladığı kaynaklarla, 5 milyar euroluk bir bütçeye sahip olan IMI'ın aldığı kararlar inceleniyor.

Büyük ilaç şirketleri

IMI'ın yönetim kurulunda, Avrupa Komisyonu yetkilileri ile Avrupa İlaç Endüstrileri Federasyonu'nun (EFPIA) temsilcileri yer alıyor. EFPIA'in üyeleri arasında GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly ve Johnson & Johnson gibi sektörün en büyük şirketleri bulunuyor.

Guardian, koronovirüs salgınına karşı, küresel düzeyde hazırlıksız olunmasının geçtiğimiz haftalarda, ilaç şirketlerine yönelik kronik hastalıklardan daha az kârlı olduğu için, bulaşıcı hastalıklara karşı tedavilere öncelik vermedikleri suçlamalarını beraberinde getirdiğini vurguluyor.

Bloomberge Intelligence'a göre en büyük 20 ilaç şirketi geçen yıl 400 kadar araştırma projesine girişti.

Bunların yarıya yakını kanser tedavileri ve sadece 65'i bulaşıcı hastalıklar konusundaydı.

Şu anda klinik denemeleri yapılan sekiz koronavirüs aşısı adayı var ancak başarı garantisi yok. En çok umut vadedenlerden biri Oxford Üniversitesi'nde geliştiriliyor ve kullanım onayı alma şansının yüzde 50 olduğu söyleniyor.